Mercato - PSG : Florenzi a fait une annonce claire à Leonardo

Publié le 6 mai 2021 à 0h15 par A.C.

Alessandro Florenzi, actuellement prêté par l’AS Roma au Paris Saint-Germain, aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Ses débuts ont été fracassants. Titulaire dès son premier match, Alessandro Florenzi s’est signalé par deux buts face au SCO d’Angers (6-1), puis face au Nîmes Olympique (0-4) en début de saison. Depuis, plus rien. Le milieu de terrain de formation n’a plus eu le même apport offensif et défensivement, ses lacunes ont sauté aux yeux. Ainsi, La Gazzetta dello Spor t a annoncé que Leonardo aurait des gros doutes sur son avenir. Le Paris Saint-Germain peut en effet le garder grâce à une option d’achat de 9M€, mais désormais Florenzi semble plutôt se diriger vers un retour à l’AS Roma. Ce n’est d’ailleurs pas sa prestation contre Manchester City qui changera les choses...

Florenzi veut rester au PSG