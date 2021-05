Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi prêt à jouer un mauvais tour à Leonardo ?

Publié le 3 mai 2021 à 0h45 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi pourrait bien décider de relancer sa carrière.

Après une période compliquée à l’AS Roma et un prêt peu concluant au FC Valence la saison dernière, Alessandro Florenzi s’est totalement relance au Paris Saint-Germain. Ses débuts ont en effet été fracassant, même si certaines prestations n’ont pas fait l’unanimité au PSG. Son avenir semble pourtant encore flou. En Italie, on annonce en effet que Leonardo ne devrait pas garder l’Italien, préférant miser sur d’autres pistes plus prestigieuses.

Florenzi prêt à utiliser le PSG pour relancer sa carrière