Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Ronaldo !

Publié le 3 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors qu'il serait à l'affût pour Cristiano Ronaldo, le PSG devrait, plus que jamais, batailler avec Manchester United lors du prochain mercato estival.

L'avenir de Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler dans le monde entier. Le quintuple ballon d'or arrive en fin de contrat à la Juve en juin 2022 et ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. La Juventus pourrait n'avoir que l'Europa League à disputer si elle ne parvient pas à doubler le Milan AC dans le sprint final. Une compétition certainement trop mineure pour un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, qui pourrait finalement provoquer son départ si la Juve ne dispute pas la prochaine Ligue des Champions. Et Manchester United devrait être un adversaire redoutable pour le PSG sur ce dossier.

L'option Manchester United