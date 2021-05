Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision radicale pour ce joueur !

Publié le 3 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Beaucoup d'incertitudes règnent autour de la prochaine défense du Real Madrid puisque Nacho et Militao seraient sur le départ, entre autres.

À quoi ressemblera la prochaine défense centrale du Real Madrid ? Sergio Ramos est en fin de contrat, Nacho n'a plus qu'un an, tout comme Rafael Varane. Aujourd'hui, tout ce secteur de jeu pourrait être à reconstruire dans le club Merengue. Avec des situations différentes, certains joueurs ne sont pas sûrs de rester. Et si l'arrivée de David Alaba serait déjà prévue, l'incertitude règne toujours autour de deux joueurs en particulier : Nacho et Militao.

Eder Militao et Nacho sur le départ '