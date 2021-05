Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce terrible signal envoyé à Sergio Ramos pour son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Sergio Ramos ne parviendrait pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’une prolongation de son contrat, la direction du Real Madrid s’interrogerait sur la pertinence d’un renouvellement du bail de l’Espagnol.

De quoi sera fait l’avenir de Sergio Ramos ? Cette question occupe actuellement les esprits de bon nombre d’observateurs du Real Madrid dans la mesure où leur capitaine de 34 ans arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et le moins que l’on puisse dire est que la tendance actuelle ne va pas dans le sens d’une prolongation dans la mesure où il est annoncé que l’international espagnol ne parvient pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’un renouvellement de son bail, notamment sur la question salariale puisque Sergio Ramos refuserait de voir ses émoluments être diminués de 10% s’il reste au Real Madrid.

De grandes performances ont été réalisées sans Sergio Ramos cette saison