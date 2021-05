Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme ultimatum de Zidane à Varane ?

Publié le 1 mai 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait plier bagage et quitter le Real Madrid cet été s'il ne prolonge pas très vite. Pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'avec Sergio Ramos, Zinedine Zidane aurait décidé de faire un nouveau pas vers son compatriote français.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Raphaël Varane est un véritable mystère. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, le défenseur français serait partagé entre un départ et une prolongation. Alors qu'on lui demanderait de s'assoir sur 10% de son salaire à cause de la crise liée au coronavirus, Raphaël Varane serait réticent à prolonger avec le Real Madrid. Dans cette optique, Zinedine Zidane pourrait se résoudre à vendre son compatriote français cet été pour ne pas le voir partir gratuitement à la fin de son bail dans un an. Toutefois, avant de prendre une telle décision, le coach du Real Madrid aurait décidé de donner une dernière chance à Raphaël Varane.

Le geste de la dernière chance pour Varane ?