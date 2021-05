Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance est claire pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 1 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 mai 2021 à 19h31

Alors que le contrat de Sergio Ramos au Real Madrid expirera en fin de saison, l’international espagnol ne devrait pas discuter avec sa direction avant le terme de cet exercice.

Une grande page de l’histoire du Real Madrid pourrait se tourner le 30 juin prochain. En effet, à cette date, le contrat de Sergio Ramos au sein du club de la capitale espagnole arrivera à son terme. Et pour l’heure, le moins que l’on puisse dire est que l’incertitude règne dans le dossier. Il est effectivement annoncé que les deux parties ne parviennent pas à trouver de terrain d’entente, notamment sur le plan financier puisque l'international espagnol refuserait de diminuer ses émoluments de 10% comme le souhaiterait le Real Madrid. Ainsi, pour l’heure, l’emblématique numéro 4 des Merengue se dirige droit vers un départ libre en fin de saison. Et si jamais la tendance venait à évoluer dans le sens d’un renouvellement de son bail, tout indique que cela se produira au dernier moment.

Rendez-vous en fin de saison pour Sergio Ramos !

En effet, à en croire les informations divulguées par El Confidencial ce samedi, aucune avancée de taille n’aurait eu lieu récemment dans le dossier Sergio Ramos. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé MARCA , l’ancien joueur du Séville FC n’aurait absolument pas accepté de diminuer ses émoluments. L’annonce de cette nouvelle l’aurait d’ailleurs grandement surpris. De plus, le média espagnol indique que rien n’avancera réellement dans le feuilleton avant la fin de la saison actuelle. En effet, c’est à ce moment-là que Florentino Pérez fera le point sur la situation sportive et financière du Real Madrid, et c’est ainsi seulement à ce moment-là qu’une éventuelle prolongation pourra intervenir. Bref, tout indique que le suspense va durer encore quelques semaines dans le dossier Sergio Ramos, pour le plus grand malheur de bon nombre d’observateurs du Real Madrid qui espèrent voir leur capitaine prolonger.

