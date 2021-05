Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, City, Juventus... Ces destinations qui s'offrent à Mbappé !

Publié le 1 mai 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès la prochaine fenêtre de transferts s'il ne prolonge pas. Mais quel clubs pourrait rejoindre le champion du monde en cas de départ ? Eléments de réponse...

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un énorme coup sur le mercato. En effet, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à s'offrir à la fois Kylian Mbappé et Neymar pour permettre aux supporters parisiens de « rêver plus grand » . Pour réussir ces deux énormes transferts, le président du PSG n'a pas lésiné sur les moyens. En plus d'offrir des contrats XXL à Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a dû signer deux énormissimes chèques pour faire plier le Barça et l'AS Monaco : 222M€ pour la clause libératoire du Brésilien et 180M€ pour le Français, soit un total de 402M€. Arrivés enmême temps au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont tous les deux signés un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. S'ils ne renouvellent pas très vite leur bail, les deux as du ballon rond pourraient donc ne plus faire long feu au PSG. Dans cette optique, Leonardo a lancé les négociations avec l'entourage de Kylian Mbappé et de Neymar il y a de longues semaines pour les prolonger. Et si, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a déjà trouvé un accord final avec son numéro 10, il est loin d'être au même point avec son numéro 7. En effet, selon nos informations, Kylian Mbappé fait trainer les choses quant à son renouvellement car il ne veut pas signer un contrat longue durée, et ce, pour avoir la main mise sur son avenir et pouvoir rejoindre l'écurie de son choix quand il le souhaitera. Mais en cas de départ, quel club Kylian Mbappé peut rejoindre ? Selon The Mirror , cinq écuries européennes auraient la capacité de s'offrir les services de Kylian Mbappé. Il s'agirait du Real Madrid, de Liverpool, de Manchester City, de la Juventus et de United.

Mbappé pourrait rejoindre Zidane grâce à Varane

Lors du mercato estival 2017, le PSG a devancé le Real Madrid pour le recrutement de Kylian Mbappé. Et malgré son échec il y a quatre ans, le club emmené par Zinedine Zidane serait toujours sur les traces du champion du monde français. Selon les informations de Sport.es , rapportés par The Mirror, le Real Madrid aurait la capacité de s'offrir Kylian Mbappé cet été, et ce, malgré ses gros problèmes sur le plan financier. Et pour obtenir gain de cause, Zinedine Zidane et Florentino Pérez pourraient se servir de Raphaël Varane et/ou de Vinicius Junior, en les utilisant en monnaie d'échange pour baisser le prix réclamé par le PSG pour Kylian Mbappé. D'ailleurs, ce dernier est un grand admirateur de Zinedine Zidane, et pourrait se laisser tenter par le challenge merengue pour évoluer sous la houlette de son compatriote français. En ce qui concerne Liverpool, qui aurait également Kylian Mbappé dans son viseur, Jürgen Klopp a déjà affiché son admiration vis-à-vis de l'attaquant du PSG. « Je l'aime, pour être honnête. C'est un joueur et un gentil garçon aussi, donc c'est vraiment un bon garçon. Quel joueur » , avait confié le coach des Reds dernièrement.

Mbappé, le digne héritier de Ronaldo à la Juve ?