Mercato - PSG : Mbappé et Haaland bientôt réunis ? L'avis de Mino Raiola !

Publié le 1 mai 2021 à 12h45 par A.D.

Depuis de longues semaines, le Real Madrid tenterait de trouver une solution pour s'offrir Erling Haaland et/ou Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à AS, Mino Raiola a expliqué que le club merengue n'avait pas à choisir entre ces deux stars en devenir.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Erling Haaland éclaboussent de leur classe l'Europe. Que ce soit sur la scène nationale (Ligue 1 et Bundesliga) ou en Ligue des Champions, les deux cracks enchainent les performances XXL. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer Zinedine Zidane. En effet, le coach du Real Madrid est tombé sous le charme de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland et étudierait la possibilité de les recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors que l'avenir de l'un pourrait dépendre de l'autre cet été, Mino Raiola, l'agent du Norvégien, a tenu à mettre les choses au clair.

«Il faut savoir que Messi et Neymar peuvent cohabiter dans les grands clubs»