Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur la succession de Zidane !

Publié le 1 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

La saison prochaine, Julian Nagelsmann sera sur le banc du Bayern Munich. Mais son avenir aurait très bien pu s'écrire au Real Madrid...

Le poste d'entraîneur du Real Madrid est une place très convoitée dans le monde du football. Pourtant, un homme est déjà bien assis à sa place chez les Merengue et ce n'est pas n'importe qui : Zinédine Zidane. L'entraîneur français est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real mais certaines rumeurs l'annoncent peut-être partant dès cet été. Certains agents d'entraîneurs ont eu vent de cette rumeur et auraient déjà tenté de trouver le successeur de Zidane, notamment en Allemagne...

Le Real a dit non à Nagelsmann !