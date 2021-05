Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prend position pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2021 à 11h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans un avenir proche et rejoindre le Real Madrid s'il ne prolonge pas très vite. Invité à se prononcer sur ce feuilleton, Mino Raiola a lâché ses vérités.

Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2017, Kylian Mbappé a préféré snober le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Cette fois, le champion du monde pourrait faire l'inverse et recaler le club de la capitale pour la Maison-Blanche . En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est en discussions avec Leonardo depuis de longues semaines. Toutefois, le numéro 7 du PSG se montre réticent à prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé ne souhaite pas parapher un contrat de longue durée avec le club de la capitale, et ce, pour avoir la main mise sur son avenir et pouvoir rejoindre le Real Madrid dès qu'il le souhaite. Dans cette optique, le PSG n'a plus que deux options pour Kylian Mbappé selon Mino Raiola : le vendre dès cet été ou le laisser partir librement et gratuitement en 2022.

Un énorme dilemme pour Leonardo avec Mbappé ?