Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour le successeur de Zidane ?

Publié le 1 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Toujours sur la sellette au Real Madrid, Zinedine Zidane ne sera pas remplacé par Julian Nagelsmann, qui ira au Bayern. Mais son remplaçant pourrait bien être Raùl, ancienne légende et entraîneur de la réserve.

Alors qu’il est toujours en course pour remporter la Liga et la Ligue des champions, Zinedine Zidane n’est cependant pas certain de rester sur le banc du Real Madrid encore très longtemps. Alors que de nombreux noms sont apparus pour remplacer le technicien français, celui de Julian Nagelsmann ne fait plus partie de cette liste. En effet, l’actuel coach du RB Leipzig ira entraîner le Bayern Munich dès le début de la saison prochaine.

Raul dans les pas de Zidane ?