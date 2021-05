Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour Florian Thauvin ?

Publié le 1 mai 2021 à 7h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin intéresse toujours plusieurs clubs européens.

L’avenir de Florian Thauvin est encore à décider. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria fait tout son possible pour le prolonger et à en croire L’Équipe , l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait l’aider. Pourtant, aucun véritable indice n’a fuité, concernant une prolongation de Thauvin à l’Olympique de Marseille. En ce moment, c’est plutôt son départ qui fait réagir. En Espagne comme en Italie on parle de lui au FC Séville, au FC Valence et au Milan AC, alors que Multimedios a récemment annoncé que Thauvin pourrait rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres !

Le Milan AC pense toujours à Thauvin, mais...