EXCLU - Mercato - OM : Longoria se bat comme un diable pour Thauvin !

Publié le 14 janvier 2021

Dans le dossier Thauvin, Pablo Longoria jette ses dernières forces pour tenter de le convaincre de rester à l’OM. De son côté, le champion du monde n’a pas encore pris sa décision.

Il y a clairement un avant et un après Longoria du côté de l’OM. Les avis sont unanimes autour du club marseillais. Le nouveau responsable du recrutement phocéen travaille activement et sa méthode contraste très nettement avec celle des années « Zubizarreta ». Le révélateur de l’effet Longoria se trouve dans le dossier Thauvin. Selon nos sources, il a plus évolué ces dernières semaines, depuis que Longoria l’a totalement pris en main, que durant les deux dernières saisons…

L’OM a fait une offre

Même si Pablo Longoria permet à l’OM de rattraper son « retard », n’est-il pas trop tard pour convaincre Florian Thauvin ? Comme le10sport.com l’a révélé le 9 mars 2020, le champion du monde envisage clairement un départ libre en juin prochain. Sans nouvelle de l’OM pendant plusieurs mois, il a naturellement commencé à regarder les projets extérieurs qui pouvaient s’offrir à lui. Des clubs comme le Milan AC, bouillant pour le récupérer, sont aujourd’hui à portée de main. Il peut y signer quand il le souhaite, librement, et être le grand gagnant de l’opération. A-t-il fait son choix ? D’après nos sources, non, Florian Thauvin n’a pas encore tranché. S’il est mince, l’espoir de le voir rester à l’OM existe encore. Et il est entretenu par un Pablo Longoria au taquet pour tenter de le convaincre. L’Espagnol jette toutes ses forces dans cette bataille qu’il refuse de voir perdue.



Mais le chantier est de taille. Entre la déception du camps Thauvin de ne pas avoir été considéré comme prioritaire alors que le dossier l’était clairement au regard des prestations du joueur et de son importance dans l’effectif, et les attentes naturels d’un champion du monde en fin de contrat, l’écart est conséquent. Si l’OM a effectivement transmis une première offre à Florian Thauvin, elle ne correspond pas encore à ce qu’il souhaite. Les discussions se poursuivent, avec un Pablo Longoria qui pourrait être décisif. Une mission plus que complexe pour le nouveau taulier de la maison marseillaise. S’il parvient à retenir Thauvin cet été, ce sera tout simplement un miracle à faire authentifier de ce pas auprès de la Sainte et Bonne Mère si chère aux Phocéens.