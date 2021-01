Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En attendant les élections, Koeman a déjà bouclé une recrue !

Publié le 14 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis l’été dernier, Eric Garcia aurait trouvé un accord total avec le Barça, qui est en pleine période électorale avec les élections présidentielles. Elles devraient d’ailleurs décider du moment précis de l’arrivée du joueur de Manchester City.

Le 24 janvier prochain se tiendront les élections présidentielles du FC Barcelone. Lundi, le décompte des parrainages des pré-candidats a eu lieu et a réduit les possibilités de votes de socios à quatre personnes : Toni Freixa, Emili Rousaud et surtout Victor Font et Joan Laporta. Les deux derniers cités ont recueilli le plus de parrainages, faisant d’eux les favoris aux élections. Cependant, bien que le FC Barcelone n’ait qu’un président par intérim en la personne de Carles Tusquets pour le moment, cela n’aurait pas empêché le Barça de se mettre d’ores et déjà d’accord avec un défenseur qu’il connaît bien en la personne d’Eric Garcia. En effet, l’arrière central de Manchester City, où son contrat expire en juin prochain, est passé par La Masia dans sa jeunesse et son grand retour pourrait se dessiner dès cet hiver.

« Eric Garcia a un accord avec Barcelone »