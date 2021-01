Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue serait enfin bouclée !

Publié le 13 janvier 2021 à 12h00 par La rédaction

Très courtisé par le FC Barcelone, Eric Garcia aurait trouvé un accord avec le club catalan. Ne reste plus qu’à déterminer si le joueur signera dès janvier, ou cet été en tant qu’agent libre. Les négociations sont en cours avec Manchester City.

Avec de grosses difficultés en défense centrale depuis le début de saison, le FC Barcelone cherche désespérément à se renforcer dans ce secteur de jeu. Le retour de Samuel Umtiti fait du bien au club catalan, mais la direction chercherait malgré tout toujours quelques joueurs. Après avoir manqué le coche cet été, l’arrivée d’Eric Garcia en Catalogne devrait être bientôt bouclée. Barré par la concurrence du côté de Manchester City (Laporte, Dias, Aké, Stones), l’Espagnol chercherait à avoir plus de temps de jeu. Ce que le Barça serait prêt à lui offrir. Un accord aurait même été trouvé entre le joueur de 20 ans et l’équipe menée par Lionel Messi.

« Ce sera au nouveau président de choisir s’ils veulent le signer cet hiver ou l’été prochain en tant qu’agent libre »