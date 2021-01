Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sur le point de boucler un nouveau départ !

Publié le 13 janvier 2021 à 9h30 par B.C.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Luka Jovic devrait très prochainement retrouver l’Eintracht Francfort, son ancien club.

Recruté à l’été 2019 après une saison flamboyante à l’Eintracht Francfort, Luka Jovic n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid. L’attaquant serbe recruté pour 60M€ n’a disputé que 32 matches sous le maillot blanc depuis son arrivée, pour seulement 2 buts et 2 passes décisives. Pire, Jovic n’est apparu qu’à 5 reprises cette saison alors que l’effectif de Zinedine Zidane est loin d’être pléthorique, de quoi rendre son départ inéluctable en ce mois de janvier. Ce mardi, l’Eintracht Francfort a annoncé par la voix de son directeur sportif Fredi Bobic le retour imminent de son ancien joueur, en prêt : « Nous attendons son retour. C’est presque fait. Nous voulons remercier le Real Madrid pour rendre cela possible. Les derniers détails manquent encore, la visite médicale n’est pas passée, mais il sera bientôt avec nous ».

Le départ de Jovic est imminent