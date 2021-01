Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi, Mbappé… Que doit faire Leonardo ?

Publié le 13 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Au PSG, les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé sont érigées en priorité, tandis qu’on rêve également de Lionel Messi. Que faut-il alors faire avec ces 3 stars du football mondial ?

Rêvons plus grand ! Le slogan du PSG pourrait bien prendre tout son sens dans les prochains mois. En effet, toujours à la recherche de sa première Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite avoir les meilleurs joueurs. Et cette quête passera notamment par les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien et le Français discutent avec Leonardo pour ce nouveau bail. Alors que cela avancerait plutôt bien pour Neymar, qui pourrait prochainement recevoir une proposition, pour Mbappé, cela reste toujours indécis avec bien évidemment le Real Madrid en second plan.

Un incroyable trio Mbappé-Neymar-Messi ?