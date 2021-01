Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de maître que prépare Raiola pour l'avenir d'Haaland !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h00 par A.M.

Alors que Mino Raiola travaillerait en coulisses pour envoyer Erling Braut Haaland au FC Barcelone, le Borussia Dortmund aurait déjà identifié le successeur du Norvégien, à savoir Brian Brobbey dont les intérêts sont gérés par.. Mino Raiola.

Très impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait faire l'objet d'un gros transfert dans les prochains mois. Il faut dire qu'en plus de ses prestations, le buteur norvégien a confié ses intérêts à Mino Raiola, l'un des agents les plus influents de la planète. Et selon les informations d'Oriol Domenech, l'agent italo-néerlandais tenterait déjà de placer Haaland au FC Barcelone en vue de la saison prochaine. José María Minguella, ancien agent à l'origine des signatures de Diego Maradona et Lionel Messi au Barça, aurait même été contacté.

Brian Brobbey pour remplacer Erlin Haaland ?