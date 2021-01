Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mino Raiola prépare un coup de tonnerre pour Erling Haaland !

Publié le 13 janvier 2021 à 8h30 par B.C.

Courtisé par tous les cadors européens, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund dès l’été prochain si l’on en croit les informations du journaliste Oriol Domenech, et c’est au FC Barcelone que l’on pourrait retrouver le buteur norvégien.

Depuis un an, Erling Haaland poursuit son ascension fulgurante au Borussia Dortmund après s’être révélé sous les couleurs du Red Bull Salzburg. L’attaquant norvégien de 20 ans affole les compteurs avec déjà 19 buts inscrits depuis le début de la saison en seulement 16 apparitions, et cela pourrait l’amener à quitter le BVB plus vite que prévu. En effet, la majorité des cadors européens suivent attentivement sa situation en Allemagne, à l’instar du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United ou encore du Bayern Munich, habitué à récupérer les meilleurs joueurs de Bundesliga. Cependant, c’est en Espagne que l’on pourrait retrouver Erling Haaland… dès les prochains mois.

Un départ dès cet été pour Haaland, au FC Barcelone ?