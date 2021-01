Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Mbappe !

Publié le 13 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 13 janvier 2021 à 8h20

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappe aurait refusé une offre de prolongation et serait plus proche que jamais d’un départ...

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et tant qu'il n'a pas prolongé son bail, un départ semble très envisageable l'été prochain. En effet, s'il n'étend pas son contrat, le PSG ne prendra probablement pas le risque de le laisser partir libre à la fin de son bail et envisagera une vente lors du prochain mercato estival. Et la situation semble se compliquer pour le club de la capitale dans ce dossier.

Mbappe recale le PSG