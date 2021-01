Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino à l'origine d'un coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 12 janvier 2021 à 10h10 par A.M.

Bien décidé à frapper fort l'été prochain pour renforcer le PSG, Mauricio Pochettino souhaiterait voir débarquer Lionel Messi et Sergio Agüero. Deux arrivées qui pourraient sceller l'avenir de Kylian Mbappé.

Officiellement nommé sur le banc du PSG en début d'année pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino souhaiterait frapper fort l'été prochain. Très ambitieux, le technicien argentin souhaiterait voir débarquer deux de ses compatriotes à Paris : Lionel Messi et Sergio Agüero. Il faut dire que le contrat de deux attaquants de l'Albiceleste prend fin en juin prochain et pour le moment aucune prolongation ne semble se dessiner que ce soit au FC Barcelone ou à Manchester City. Par conséquent, que Lionel Messi comme Sergio Agüero sont libres de discuter avec les clubs de leur choix en vue d'y signer un contrat pour la saison prochaine. Mais il est évident que si le PSG parvenait à recruter les deux stars argentines, ce ne serait pas sans conséquence pour son effectif actuel.

Mbappé poussé au départ par Agüero et Messi ?