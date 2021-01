Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laurent Blanc valide le choix de Leonardo avec Pochettino !

Publié le 12 janvier 2021 à 7h45 par La rédaction

Ancien entraîneur du PSG officiant désormais au Qatar, Laurent Blanc s'est exprimé sur la situation actuelle du PSG et notamment sur l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, en lieu et place de Thomas Tuchel.

À la recherche de résultats meilleurs que ceux obtenus en ce début de saison lorsque Thomas Tuchel était encore aux commandes, les dirigeants du PSG ont décidé de faire appel à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin, qui reste sur une victoire 3-0 face à Brest, reçoit déjà les louanges de son effectif, qui a hâte de le voir prendre pleinement ses marques et affirmer sa patte. Ce choix est donc on ne peut plus apprécié, en interne comme en externe, puisque de nombreux anciens du PSG se sont également exprimés à ce propos. C'est notamment le cas de Laurent Blanc, qui a tenu à adresser quelques mots à Mauricio Pochettino.

« C’est un bon coach, une belle personne »