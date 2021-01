Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Pochettino est totalement validée !

Publié le 11 janvier 2021 à 7h15 par La rédaction

Arrivé au poste d'entraîneur du PSG à la suite du départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est, selon l'ancien recruteur du club Luis Ferrer, un très bon choix de la part des dirigeants parisiens.

Thomas Tuchel remercié juste avant la trêve hivernale, les hauts dirigeants du PSG ont pris la décision de nommer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du club. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, le technicien argentin s'est réjoui de cette nomination, déclarant notamment : « Je suis vraiment très content, très excité d’être ici. De commencer cette période de ma carrière. Une période très excitante au Paris Saint-Germain et en France. J’ai toujours admiré le football français. » La décision de faire venir l'ancien entraîneur de Tottenham semble ravir la plus grande majorité, y compris du côté des anciens du PSG.

« Il y a eu beaucoup de blessures, Mauricio est bon dans le travail physique »