Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le marché, Pochettino et Leonardo ont les idées claires !

Publié le 11 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Mauricio Pochettino a débarqué au PSG pour redonner de l’élan au club parisien. Et en ce qui concerne le marché des transferts, le technicien argentin semble être sur la même longueur d’onde que son directeur sportif Leonardo.

Arrivé il y a un peu plus d’une semaine à présent, Mauricio Pochettino a pu montrer ses idées sur le terrain et notamment face à l’ASSE mercredi où Mauro Icardi a évolué dans une position un peu plus avancé via un 4-3-3 avec l’Italien en pointe haute. Son bilan est le suivant, un match nul et une victoire samedi à l’occasion de la réception de Brest. Mais qu’en est-il de son impact en dehors des terrains ?

Les mêmes pistes pour renforcer le PSG !