Mercato - PSG : Le feuilleton Eriksen est proche du dénouement !

Publié le 10 janvier 2021 à 10h10 par A.C.

On pourrait bientôt connaitre le nouveau club de Christian Eriksen, milieu de l’Inter annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid, ou encore du FC Barcelone.

L’aventure italienne de Christian Eriksen devrait s’arrêter cet hiver. Le Danois est persona non grata à l’Inter, qui a publiquement annoncé vouloir le vendre, ou au mieux le prêter. Le Paris Saint-Germain est l’un des premiers clubs qui semble s’être positionné sur ce dossier, avec notamment un possible échange avec Leandro Paredes, qui plait énormément à Milan. Mais ces derniers jours, le PSG a vu un grand nombre de club rejoindre la course à Eriksen, du Real Madrid à Arsenal, en passant par le FC Barcelone et Tottenham.

Eriksen de retour à Tottenham