Mercato - PSG : Plus aucun doute pour Eriksen !

Publié le 10 janvier 2021 à 7h15 par A.C.

Suivi par le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore son ancien club de Tottenham, Christian Eriksen devrait bien quitter l’Inter.

C’est une histoire d’amour qui n’aura jamais vraiment débuté. Arrivé à l’Inter l’hiver dernier, Christian Eriksen n’a pas réussi à trouver sa place dans le dispositif d’Antonio Conte. Son temps de jeu s’est grandement réduit ces derniers mois et un départ semble désormais inéluctable. Le club milanais l’a d'ailleurs mis sur le marché et le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, West Ham ou encore Tottenham, se sont penchés sur son cas. La Gazzetta dello Sport laissait toutefois entrevoir un possible retour en arrière tout récemment ! Face à l’absence de véritable offre, les Nerazzurri auraient en effet commencé sérieusement songer de réintégrer Eriksen.

La rupture est totale entre le clan Eriksen et l’Inter