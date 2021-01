Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à la case départ pour Eriksen ?

Publié le 9 janvier 2021 à 23h10 par A.C.

L’avenir de Christian Eriksen, poussé vers la sortie du côté de l’Inter, est de plus en plus flou.

Un après son arrivée, Christian Eriksen devrait bien quitter l’Inter. Le déclic n’a jamais eu lieu avec Antonio Conte et les dirigeants ont donc ouvert grand la porte à un départ. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain serait intéressé, mais en Italie on assure que Leonardo n’aurait pas encore bougé. Récemment, Il Corriere dello Sport a expliqué qu’Eriksen aurait été proposé au Real Madrid et au FC Barcelone par son agent, mais là encore rien de concret. Reste donc un possible retour en Angleterre pour le Danois, qui pourrait notamment retrouver Tottenham et débloquer Dele Alli, qui est selon nos informations la priorité de Mauricio Pochettino au PSG.

Derby de Londres pour Eriksen

D’après les informations de Pipe Sierra, les pistes anglaises de Christian Eriksen seraient au nombre de trois. La première mènerait à Arsenal, qui aurait fait part de son intérêt auprès de l’Inter. La seconde concernerait Tottenham, ancien club d’Eriksen, qui ne serait toutefois pas disposés à offrir le salaire réclamé par le joueur. Vient ensuite la troisième piste, qui serait d’ores et déjà compromise, puisque Wolverhampton aurait tout connement rejeté l’idée de recruter Eriksen.