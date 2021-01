Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho laisse le champ libre à Mauricio Pochettino !

Publié le 9 janvier 2021 à 13h15 par D.M.

En difficulté à l’Inter, Christian Eriksen pourrait partir cet hiver. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG, le milieu de terrain ne devrait pas faire son retour à Tottenham pour remplacer notamment Dele Alli.

Recruté par l’Inter en janvier 2020, Christian Eriksen n’a jamais réussi à véritablement s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte. Le milieu de terrain dispose d’un faible de temps de jeu et pourrait bien quitter le club nerazzurro afin de relancer sa carrière. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 28 ans est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens dont le PSG, mais comme annoncé par le10sport.com le 26 décembre, Mauricio Pochettino privilégie l’arrivée de Dele Alli, qui évolue à Tottenham.

Mourinho ne voudrait pas d'Eriksen pour remplacer Alli