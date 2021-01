Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Agüero décisifs pour l'avenir de Neymar et Mbappé ?

Publié le 9 janvier 2021 à 12h10 par D.M.

Les prochains mercato du PSG pourraient voir une grande influence sur l’avenir de Neymar, mais surtout sur celui de Kylian Mbappé. Explications.

Le mercato hivernal a débuté et le PSG entend bien profiter de certaines opportunités pour tenter de renforcer l’effectif. Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe parisienne, plusieurs joueurs ayant évolués sous ses ordres à Tottenham sont annoncés dans le viseur du technicien à l’instar de Dele Alli, de Christian Eriksen qui évolue aujourd’hui à l’Inter ou encore d’Harry Kane. Par ailleurs, le PSG surveillerait également la situation de Sergio Agüero (Manchester City), mais aussi de Lionel Messi (FC Barcelone) dans l'optique du prochain mercato estival. Leonardo pourrait ainsi frapper un gros coup sur le marché des transferts en 2021 et par la même occasion, convaincre Kylian Mbappé et Neymar de rester au PSG.

«Nos nouvelles signatures permettront de garder Mbappé et Neymar au club»