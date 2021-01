Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sur le point de déjouer les pronostics dans le dossier Mbappé ?

Publié le 9 janvier 2021 à 9h15 par D.M. mis à jour le 9 janvier 2021 à 9h16

Le PSG ferait tout son possible pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Les négociations seraient en cours et Nasser Al-Khelaïfi ne cacherait pas son optimisme dans ce dossier.

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous » déclarait Nasser Al-Khelaïfi le 9 décembre dernier après la victoire du PSG face à Basaksehir. Il faut dire que le club parisien s’est donné pour priorité de prolonger le contrats de Neymar, mais aussi celui de Kylian Mbappé qui se termine aussi en 2022. Courtisé par de nombreux clubs européens comme le Real Madrid ou encore Liverpool, le champion du monde français n’aurait toujours pas pris de décision définitive sur son avenir et voudrait obtenir des garanties de sportives de la part de sa direction avant de trancher.

« Mbappé négocie, et Al-Khelaïfi, est toujours aussi optimiste »