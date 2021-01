Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar sait à quoi s'en tenir pour son projet colossal !

Publié le 9 janvier 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait pour projet d’enrôler Lionel Messi l’été prochain s’il ne prolonge pas son contrat au FC Barcelone, le club de la capitale ne serait pas en mesure d’assumer financièrement le salaire de l’Argentin en plus de ceux de Neymar et Kylian Mbappé.

À six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est plus que jamais dans le flou pour son avenir. En effet, après avoir décidé de rester l’été dernier sous la pression de Josep Maria Bartomeu alors qu’il souhaitait s’en aller, le sextuple lauréat du Ballon d’Or est sur la voie d’un départ libre au terme de l’exercice 2020/2021. Pour l’heure, comme il l’a assuré dans un entretien à La Sexta , l’Argentin n’a rien décidé pour son avenir, et il ne le fera qu’en fin de saison. Mais dans le même temps, le PSG serait prêt à s’engouffrer dans la brèche et songerait à attirer Lionel Messi dans son effectif, chose qui ravirait Neymar, qui n’a pas caché qu’il rêverait de rejouer avec son ancien coéquipier. Cela permettrait au Paris Saint-Germain d’avoir une attaque de rêve composée du Brésilien, de La Pulga ainsi que de Kylian Mbappé.

Le trio offensif Messi-Mbappé-Neymar ne serait pas tenable financièrement