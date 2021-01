Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La mise au point de Ronald Koeman sur Lionel Messi !

Publié le 8 janvier 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi était apparu agacé dernièrement avant de retrouver le sourire cette semaine face à l’Athletic Club, Ronald Koeman estime que les réactions de son joueur sont totalement normales.

Depuis le début de saison et son départ avorté l’été dernier, les moindres faits et gestes de Lionel Messi sont observés de près par la presse espagnole. Et après la victoire du FC Barcelone face à l’Athletic Club cette semaine (3-2), celle-ci a constaté que l’international argentin affichait de nouveau un grand sourire. Il faut dire que celui qu’on surnomme La Pulga a été auteur de l’un de ses meilleurs matchs cette saison en inscrivant un doublé. Signe d’un bonheur retrouvé au Barça, où il n’a plus que six mois de contrat ? Ronald Koeman estime en tout cas que son joueur réagit de manière naturelle, en étant heureux quand son équipe l’emporte et en s’agaçant quand le FC Barcelone réalise des contre-performances, tout en ne manquant pas de souligner l’excellent état d’esprit de l’Argentin.

« Il a toujours donné le meilleur de lui-même pour l’équipe »