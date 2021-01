Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces nouvelles révélations sur la situation de Griezmann au Barça !

Publié le 6 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

Sur le terrain, Antoine Griezmann éprouve les plus grandes difficultés à trouver sa place avec le FC Barcelone. En revanche, la tendance ne serait pas forcément la même. Dans le vestiaire, le Français multiplierait les efforts, s’imposant comme l’un des grands leaders du groupe blaugrana.

Arrivé à l’été 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu un véritable calvaire pour sa première saison en Catalogne. Et bien que le Français avait à coeur de relever la tête pour sa deuxième saison et de montrer son réel niveau, cela est loin d’être le cas. Même l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche n’y a rien changé. Les difficultés sont toujours aussi importantes pour Griezmann, qui est très loin de ce qu’il pouvait montrer avec l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, ce dossier ne manque pas de faire énormément réagir. Les choix de Koeman ne manquent d’ailleurs pas d’interpeller comme le fait de voir la recrue payée 120M€ être régulièrement alignée sur le banc de touche dernièrement. « Antoine connait son rôle, j’ai parlé plusieurs fois avec lui. Il aime exprimer ce qu’il doit améliorer. Si nous jouons avec 3 joueurs au milieu de terrain, il faut trouver la meilleure formule en attaque. Je l’aime beaucoup, mais je dois choisir. Il y a plusieurs matchs et je ne peux pas tout le temps jouer avec les mêmes joueurs », s’est d’ailleurs justifié le Néerlandais à propos de sa gestion d’Antoine Griezmann.

Griezmann, leader du vestiaire ?