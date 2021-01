Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman met les choses au clair pour Griezmann

Publié le 4 janvier 2021 à 13h10 par A.D.

Ce dimanche, Antoine Griezmann n'a eu que neuf minutes à se mettre sous la dent face à Huesca. Alors qu'il a préféré titulariser Martin Braithwaite, plutôt que son numéro 7, Ronald Koeman s'est expliqué.

Antoine Griezmann vit une nouvelle saison difficile au FC Barcelone. Malgré le changement d'entraineur, et l'arrivée de Ronald Koeman à la fin de la dernière saison, le champion du monde français ne parvient toujours pas à enchainer les titularisations au Barça. Ce dimanche, d'ailleurs, Antoine Griezmann n'a pas été aligné d'entrée par son coach, et a dû attendre la 81ème minute pour entrer en jeu. Présent en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman a été interrogé sur le cas Antoine Griezmann et a expliqué que son choix de ne pas le titulariser face à Huesca était purement sportif.

«J'ai confiance en chaque joueur de notre équipe»