Barcelone : Ce n'est toujours pas ça pour Dembélé

Publié le 3 janvier 2021 à 0h30 par A.C.

La carrière d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone semble être une suite de désillusions.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial lorsqu’il était au Stade Rennais, Ousmane Dembélé est encore au tout début de sa carrière. Elle semble pourtant déjà bien remplie ! Passé au Borussia Dortmund en 2016, il devient seulement un an après une des recrues les plus chères de l’histoire du FC Barcelone, avec ses 130M€. En Catalogne, il devait notamment pallier le départ de Neymar au Paris Saint-Germain... mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Ousmane le maudit