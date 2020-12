Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann, Braithwaite... Koeman justifie un choix fort !

Publié le 30 décembre 2020 à 14h25 par A.D.

Ce mardi face à Eibar, Martin Braithwaite a manqué un penalty en début de match. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman a expliqué pourquoi Antoine Griezmann n'avait pas tiré.