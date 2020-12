Foot - Barcelone

Barcelone : Le message poignant de Lionel Messi sur son quotidien à Barcelone

Publié le 26 décembre 2020 à 14h10 par La rédaction

Alors que son avenir est sur toutes les lèvres et particulièrement à l’approche du mercato hivernal au cours duquel il pourra entamer les discussions avec son potentiel futur club, Lionel Messi s’est confié sur sa vie privée chamboulée par son statut de superstar du FC Barcelone.