Barcelone : Lionel Messi rend un nouvel hommage poignant à Diego Maradona

Publié le 22 décembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Très touché par le décès de Diego Maradona le 25 novembre, Lionel Messi lui avait dédié un but dans la foulée. La Pulga est revenue sur cet hommage.

Le 25 novembre dernier, Diego Maradona s’est éteint, laissant derrière lui un monde du football endeuillé. Toute l’Argentine a pleuré son champion et sa disparition a particulièrement marqué un joueur : Lionel Messi. Auteur d’un but le week-end suivant lors d'un match contre Osasuna, Messi avait rendu hommage à son aîné en arborant fièrement le maillot des Newell’s Old Boys, les doigts pointés vers le ciel. Le Barcelonais a expliqué son geste.

« C'est un beau souvenir pour un jour très spécial »