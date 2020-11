Foot - Barcelone

Barcelone : Le nouvel hommage magnifique de Messi à Maradona !

Publié le 29 novembre 2020 à 19h00 par B.C.

Buteur face à Osasuna ce dimanche, Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona en célébrant avec un maillot des Newell’s. Un geste fort sur lequel est revenu l’Argentin sur Instagram.

La rencontre était forcément particulière pour Lionel Messi. Quatre jours après le décès de Diego Maradona, l’Argentin était titulaire face à Osasuna (4-0) et s’est montré décisif en inscrivant le dernier but de son équipe. Comme attendu, Messi a rendu un bel hommage à son ancien sélectionneur en enlevant son maillot du FC Barcelone pour dévoiler celui des Newell's Old Boys floqué du numéro 10. Tout un symbole puisque Lionel Messi a débuté le football au sein de l’ancien club de Maradona, où ce dernier a évolué entre 1993 et 1995.

« Au revoir Diego »

Le regard et les doigts pointés au ciel, Lionel Messi a ainsi rendu hommage de la meilleure manière possible à la légende argentine. Rapidement après le coup de sifflet final, le sextuple Ballon d’Or est revenu sur ce geste sur son compte Instagram en disant une dernière fois adieu à l’idole de son pays : « Au revoir, Diego. » Un hommage qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux.