Barcelone - Clash : Griezmann répond sèchement à son entourage après la polémique avec Messi !

Publié le 24 novembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors que plusieurs membres de son entourage ont pris la parole ces derniers jours pour critiquer Lionel Messi, Antoine Griezmann a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis quelques semaines, Antoine Griezmann est au cœur de la polémique. En premier lieu, ses prestations au FC Barcelone sont pointées du doigt puisque son rendement est loin d'être celui attendu depuis son arrivée en 2019 contre la coquette somme de 120M€. Il faut dire qu'il évolue dans le même secteur de jeu qu'un certain Lionel Messi. Et visiblement, les relations entre les deux attaquants seraient conflictuelles. C'est en tout cas qu'ont laissé entendre deux membres de l'entourage du Français. C'est ainsi qu'Eric Olhats a lancé les hostilités. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir », confiait l'ancien conseiller de l'attaquant français au micro de RMC Sport . Et puis quelques jours plus tard, l'oncle d'Antoine Griezmann, Emmanuel Lopes en a rajouté une couche dans un reportage sur M6 , assurant qu'il savait que son neveu « n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire . » Il n'en fallait pas plus pour déclencher une très grosse polémique en Espagne.

Griezmann fracasse Olhats...

Face à l'ampleur prise par cette polémique, Antoine Griezmann a décidé de mettre les choses au point au sujet de sa relation avec Lionel Messi. « Je pense qu’il sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui. Je le considère comme un grand exemple, avec une belle image et je pense que Leo le sait », a ainsi confié l'international français dans une interview accordée à Jorge Valdano pour Movistar+ . L'occasion également pour Antoine Griezmann de mettre les choses au clair concernant Eric Olhats, avec lequel il n'entretient plus aucune relation : « Je n'ai pas eu de contacts avec Eric depuis que je me suis marié. Il n'est pas venu à mon mariage et ça m'a beaucoup énervé. Ce n'est pas mon représentant et je n'ai pas de relation avec lui, mais comme je ne parle pas, et que personne autour de moi ne parle, pas même ma sœur, qui est mon représentant, il parle et donne son avis comme tout le monde et cela peut faire beaucoup de mal. Cela peut créer des doutes dans le vestiaire et dans ma relation avec Leo . » Par conséquent, cela remet en perspective les propos d'Eric Olhats. Mais qu'en est-il pour son oncle ?

... et répond à son oncle