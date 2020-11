Foot - Barcelone

Barcelone : Messi, polémique… L’ancien agent de Griezmann s’explique !

Publié le 21 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis quelques jours, Antoine Griezmann est au coeur de la polémique à cause des propos de ses proches au sujet de Lionel Messi. Impliqué dans l’histoire, Eric Olhats, ancien agent du Français, s’est expliqué.

Au FC Barcelone, rien ne va pour Antoine Griezmann. En grande difficulté sur le terrain, le Français n’est également pas aidé par ce qui se passe en dehors. Durant cette trêve internationale, le joueur blaugrana s’est, en effet, retrouvé au coeur de la polémique à cause de différents propos au sujet de Lionel Messi. Pas les siens, mais ceux de son entourage. Cela a notamment été le cas avec son oncle, Emmanuel Lopes, mais aussi Eric Olhats, son ancien agent. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas hésité à charger Messi, lâchant : « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui ».

« Je ne parle plus aux Griezmann depuis 3/4 ans »