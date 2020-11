Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Font, Messi… Ça commence à faire beaucoup pour Griezmann

Publié le 19 novembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Son arrivée étant pointée du doigt par Victor Font et sa relation avec Lionel Messi attirant diverses rumeurs, Antoine Griezmann serait « troublé » au FC Barcelone en ce moment.

Le FC Barcelone a fait une erreur en recrutant Antoine Griezmann. C’est du moins la déclaration que Victor Font, candidat à la présidence du Barça , a énoncé pour la Cadena COPE ces dernières heures. Un témoignage très fort qui pourrait en dire long sur la suite des opérations pour Griezmann si Font venait à être élu le 24 janvier prochain. À la lecture des propos de Victor Font, l’international français qui est certes en difficulté au FC Barcelone, serait resté sans voix.

Le clan Griezmann choqué par les propos de Victor Font