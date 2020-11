Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann va devoir rendre des comptes à Messi !

Publié le 13 novembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Bien qu’il ait retweeté une ancienne photo de lui et de Lionel Messi entre temps, Antoine Griezmann serait dans le collimateur du capitaine du FC Barcelone en raison des récentes déclarations des membres de son entourage. Messi compterait demander des explications au Français après la trêve internationale.

Ce n’est pas le scoop du siècle tant que la relation sur et en dehors du terrain entre Lionel Messi et Antoine Griezmann est commentée depuis l’arrivée du champion du monde au FC Barcelone en juillet 2019. Malgré les rumeurs étalées dans la presse, Griezmann et le capitaine du FC Barcelone entretiendraient de bonnes relations. C’est du moins ce qu’Ivan Rakitic, ancien coéquipier des deux joueurs au Barça , a révélé ces dernières heures pour Canal Sud Radio . « Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Je me suis très bien entendu avec Antoine et Leo. C'est il y a aujourd'hui, je n'en sais rien. Ils boivent tous les deux du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans les vestiaires. S'ils commencent tous les deux à marquer des buts, il n'y aura plus de discussion. Ce sont les exigences des grandes équipes. Je ne m'inquiète pas parce que ce sont deux types spectaculaires. Je leur souhaite tout le succès possible ». Un témoignage fort qui balaie les spéculations de mésentente entre Griezmann et Messi, mais qui n’est certainement pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. En effet, les propos du nouveau milieu de terrain du FC Séville ont été prononcés quelques jours après les déclarations chocs de deux proches d’Antoine Griezmann.

L’oncle et l’ancien conseiller de Griezmann s’en sont pris à Messi…

Pour France Football à l’occasion de la sortie hebdomadaire du média, Eric Olhats a profité d’un grand papier sur l’adaptation et des difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone pour adresser un léger tacle à l’encontre de Lionel Messi. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui ». L’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, qui travaille aujourd’hui comme recruteur de l’Atletico de Madrid, a posé les bases mardi. Et son oncle Emmanuel Lopes a définitivement planté le décor pour M6 dans le cadre d’un documentaire consacré à son neveu par la suite. « J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes ». Ces deux témoignages sont clairement destinés à Lionel Messi. Et alors qu’Antoine Griezmann et l’international argentin sont actuellement avec leurs sélections respectives en cette période de trêve internationale, l’heure des explications devra attendre.

