Barcelone - Malaise : Des tensions entre Messi et Griezmann ? La réponse très claire de Rakitic !

Publié le 12 novembre 2020 à 14h00 par A.M.

Alors que les tensions seraient vives entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, Ivan Rakitic dédramatise la situation.

Depuis son arrivée au FC Barcelone pour 120M€, Antoine Griezmann peine à trouver sa place. Et Lionel Messi est régulièrement pointé du doigt. En effet, les deux joueurs peinent à cohabiter sur le terrain et leur relation n'en serait que plus tendues en coulisse. Les proches du Français ont d'ailleurs récemment vivement critiqué l'international argentin jugé responsable de la situation actuelle. Mais Ivan Rakitic, qui a côtoyé les deux joueurs au sein du vestiaire blaugrana la saison dernière, tord le cou aux rumeurs.

«Ils boivent tous les deux du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans les vestiaires»