Barcelone - Malaise : Koeman reçoit un énorme conseil pour Antoine Griezmann

Publié le 12 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Au FC Barcelone, la position d’Antoine Griezmann est au centre des discussions. A ce sujet, Ronald Koeman a d’ailleurs reçu un conseil.

Malgré l’arrivée de Ronald Koeman, la situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone est toujours inquiétante. En Catalogne, le champion du monde est en difficulté et ce peu importe la position où il est aligné. Que ce soit sur un côté ou dans l’axe, Griezmann n’arrive pas à montrer toute l’étendue de son talent comme il a pu le faire avec l’Atlético de Madrid et l’équipe de France quand il évoluait en 9 et demi. Malheureusement pour lui, à ce poste il y a Messi au Barça. Il faut donc lui trouver une place et à ce sujet, Ronald De Boer a une idée.

« Il doit jouer sur un côté »