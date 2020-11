Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman interpelle encore Griezmann !

Publié le 11 novembre 2020 à 9h00 par A.M.

En grande difficulté cette saison encore au FC Barcelone, Antoine Griezmann peut toutefois compter sur le soutien de Ronald Koeman qui assure que le Français va sortir de cette situation.

Depuis son arrivée au FC Barcelone durant l'été 2019 pour 120M€, Antoine Griezmann peine à justifier l'investissement consenti. Et pour cause, le Français n'arrive pas à trouver sa place au sein du collectif blaugrana au sein duquel Lionel Messi occupe un rôle similaire. Prendre la place de La Pulga au Barça est impossible, donc Antoine Griezmann doit essayer de se faire une place à ses côtés, ce qui n'est pas facile non plus. Par conséquent, le natif de Mâcon est dans une situation délicate en Catalogne et se ressource en équipe de France où Didier Deschamps peut le faire évoluer dans sa position préférentielle. Malgré tout, Ronald Koeman se montre optimiste et assure qu'Antoine Griezmann va retrouver son meilleur niveau au Barça.

«Un joueur qui travaille tellement arrivera là où il veut aller»