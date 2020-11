Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann a réussi son coup avec Koeman !

Publié le 8 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Maladroit malgré son but face au Betis Séville, Antoine Griezmann est toujours critiqué pour ses prestations au FC Barcelone. Mais Ronald Koeman voit du mieux et surtout du bon dans le mental du Français.

En l’espace de trois matchs, Antoine Griezmann est parvenu à trouver à deux reprises le chemin des filets. Sur le papier, c’est une bonne statistique et un bilan convenable pour le champion du monde. Cependant, l’attaquant du FC Barcelone n’est pas ce que l’on peut appeler réaliste, et avant de marquer face au Betis Séville samedi (5-2) a manqué un penalty et plusieurs occasions en première période. Sous le feu des projecteurs à Barcelone, Griezmann peut compter sur le soutien de Ronald Koeman qui lui a tiré son chapeau pour une raison précise.

« Ce caractère est important »