Barcelone - Malaise : La réponse cinglante de Suarez à Setien pour Messi !

Publié le 7 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que l’ancien entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a récemment émis des critiques à l’encontre de Lionel Messi, Luis Suarez, récemment parti à l’Atletico de Madrid, a tenu a clarifier les choses.

Lionel Messi continue de faire parler de lui. Alors que l’Argentin a finalement décidé de rester à Barcelone après des envies de départ l’été dernier, son ancien entraîneur au Barça, Quique Setien, a récemment remis en cause le sextuple Ballon d’Or. « Il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai » , avait-il déclaré dans El Pais . Si Ivan Rakitic ou Ronald Koeman ont pris position en faveur de Lionel Messi dans ce dossier, Luis Suarez, désormais ex-coéquipier de la Pulga après son départ à l’Atletico de Madrid, a choisi de ne pas accorder d’importance aux propos de Setien.

« Leo est un grand joueur et un grand être humain »