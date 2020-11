Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Dani Alves dézingue le Barça !

Publié le 6 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Joueur de Barcelone pendant huit ans, Dani Alves ne reconnaît plus le club avec lequel il a remporté 2 Ligue des Champions et 6 Liga.

Barcelone nage en eaux troubles après la démission de son président, Josep Maria Bartomeu. Les problèmes financiers, le feuilleton Messi, le départ de Suarez ou la mauvaise gestion du cas Griezmann sont autant de problèmes qui ne permettent plus à Barcelone d’atteindre son meilleur niveau. Les Blaugrana sont actuellement 12e de Liga, une place loin du standing du club. Ancien de Barcelone entre 2008 et 2016, Dani Alves en a rajouté une couche sur la nouvelle philosophie de Barcelone, qui n’est plus en adéquation avec son ADN, selon lui.

« Le Barça essaie d'être une équipe commerciale »